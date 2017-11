Excelsior overnacht naast Feyenoord; debuterende arbiter eist aandacht op

Excelsior heeft zaterdagavond de eerste thuisoverwinning van het seizoen bijgeschreven. De Kralingers wonnen met 1-0 van hekkensluiter Roda JC Kerkrade en overnachten als nummer zeven, met hetzelfde puntenaantal als Feyenoord dat zondag in actie komt. Een hoofdrol was weggelegd voor scheidsrechter Rob Dieperink, die debuteerde in de Eredivisie. Hij kende Mikhail Rosheuvel in de eerste helft een directe rode kaart toe en gaf de thuisploeg in de slotfase een strafschop.

Verreweg het meest ingrijpende moment van de eerste helft vond negen minuten voor rust plaats: Rosheuvel moest de kleedkamer opzoeken met een directe rode kaart. De buitenspeler van Roda JC haalde op de middenlijn Zakaria El Azzouzi van achteren neer en arbiter Dieperink toonde geen genade. Even daarvoor eiste Rosheuvel ook al een hoofdrol op, door de grootste kans tot dat moment te laten liggen. Na balverlies van Milan Massop kapte Rosheuvel zijn bewaker uit en dwong hij keeper Ögmundur Kristinsson tot een redding.

Lang had Excelsior niet nodig om te profiteren van het numerieke overwicht. Enkele minuten na de rode prent bracht Luigi Bruins de Rotterdammers op voorsprong na een vlot lopende aanval en een beslissende pass van Ali Messaoud. Hij tikte de 1-0 binnen door de benen van Hidde Jurjus. De eerste goede mogelijkheden voor Excelsior ontstonden pas ná de rode kaart van Rosheuvel; in het grootste gedeelte van de eerste helft wist de ploeg van Mitchell van der Gaag zich nauwelijks te laten gelden.

In de tweede helft eiste Dieperink opnieuw een hoofdrol op. Hij zag dat Christian Kum in het strafschopgebied op de voet van El Azzouzi stond en Bruins ontfermde zich over de strafschop. Zijn inzet was niet ver genoeg de hoek in en werd gepareerd door keeper Jurjus, die Roda daarmee in leven hield. Het was een van de spaarzame hoogtepunten in het tweede bedrijf; voorafgaand de strafschop waren er kleine kansen voor Bruins en Stanley Elbers. In de slotfase van de wedstrijd bleef het gevaar van beide teams beperkt en daardoor veranderde niets meer aan de stand. Excelsior voorkwam dat het voor het eerst sinds 1972/73 zonder zege bleef in de eerste zes thuisduels van een Eredivisie-seizoen.