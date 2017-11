Bosz verdedigt zich tegen kritiek: ‘Dat heeft niets met tactiek te maken’

Borussia Dortmund verloor zaterdagavond met 1-3 van Bayern München en de druk op Peter Bosz neemt zodoende toe. De trainer baalt logischerwijs van de nederlaag, maar weigert die af te schuiven op de gekozen tactiek.

“Dortmund speelde vandaag niet als een topteam en Bayern was in de eerste helft duidelijk beter. We waren constant te laat omdat we te ver van hun spelers vandaan stonden, terwijl we juist hadden afgesproken om compact te spelen. Maar dat werkte niet. Het is moeilijk te zeggen hoe dat komt. Na rust waren we beter en hebben we laten zien dat we kunnen concurreren met een Bayern”, aldus Bosz.

Een PIJNLIJKE avond voor Peter Bosz: 0-3! 🙈 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 4 november 2017

“De tegendoelpunten hebben niets te maken met onze tactiek, we gaven Bayern gewoonweg te veel ruimte. We hebben nu nog zeven maanden te gaan in de Bundesliga en dat is een lange periode. Ik ben ervan overtuigd dat we de schade kunnen inhalen, daar is dit team goed genoeg voor en dat hebben we aan het begin van het seizoen ook laten zien.” Dortmund pakte sinds de interlandperiode één punt en staat met twintig punten op de derde plaats. De achterstand op koploper Bayern bedraagt zes punten.

Collega Jupp Heynckes deelde de complimenten uit aan zijn spelersgroep en lichtte Arjen Robben er nog even uit. “Arjen is niet alleen een wereldspeler, maar ook een rolmodel voor heel veel spelers. Het is niet altijd makkelijk voor hem geweest, maar hij leeft echt voor het voetbal en daardoor is hij dit seizoen ook zo belangrijk. Hij is een teamspeler die hard werkt en ook nog eens goed verdedigd.” Robben maakte de openingstreffer en mag zich nu Nederlands topscorer aller tijden noemen van de Bundesliga.