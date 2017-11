Weghorst speelt hoofdrol met schitterende hakbal en rode kaart

AZ heeft in de elfde speelronde van de Eredivisie geen fout gemaakt en overnacht op de derde plaats. De roodhemden waren zaterdagavond met 3-2 te sterk voor Willem II en hebben nu evenveel punten als runner-up Ajax. Een smet op de overwinning was de tweede gele kaart die Wout Weghorst drie minuten voor tijd ontving.

AZ kent met negentien punten uit tien speelronden de beste start sinds 2011/12, toen de Alkmaarders na tien wedstrijden op 25 punten stonden. De ploeg van John van den Brom hoopte die lijn door te trekken tegen Willem II, maar kwam na 25 minuten op achterstand: huurling Ben Rienstra kopte raak na een voorzet vanaf rechts van Freek Heerkens. De supporters in het AFAS Stadion geloofden hun ogen niet, want AZ was heer en meester en de 0-1 kwam dan ook volledig uit de lucht vallen. AZ vergat echter om zichzelf te belonen: onder anderen Thomas Ouwejan, Jeremy Helmer en Weghorst lieten kansen liggen.

Na 35 minuten was het wel raak: nadat AZ al twee keer om een strafschop had geschreeuwd, legde Kevin Blom de bal bij de derde keer alsnog op de stip en Alireza Jahanbakhsh maakte geen fout. De penalty was veroorzaakt door Jop van der Linden. In de laatste tien minuten werd er niet meer gescoord en dus zochten beide ploegen in evenwicht de kleedkamers op. Na de pauze nam AZ afstand van de opponent van coach Erwin van de Looi: Guus Til scoorde na tien minuten na een prachtig hakballetje van Weghorst en Weghorst maakte er zelf 3-1 van.

De spits werd na ruim een uur spelen voor de keeper gezet door Jahanbakhsh en verschalkte Mattijs Branderhorst met een chip. Hij speelde de wedstrijd echter niet uit, want in de slotfase mocht hij gaan douchen nadat hij hands had gemaakt. Op dat moment stond het al 3-2, want Ismail Azzaoui had de spanning vier minuten voor tijd teruggebracht. Verder dan die aansluitingstreffer kwam Willem II niet meer. AZ had het duel al eerder kunnen en misschien wel moeten beslissen, ware het niet dat Dabney dos Santos van dichtbij tegen de lat mikte.