Robben vestigt record en vergroot zorgen voor Peter Bosz

Borussia Dortmund sluit de elfde speelronde van de Bundesliga af op de derde plaats. Die Borussen hadden de koppositie zaterdag bij een zege op Bayern München kunnen delen, maar verloren in het eigen Signal Iduna Park met 1-3 van Bayern. Dortmund pakte sinds de interlandperiode slechts één punt en de druk op trainer Peter Bosz zal daardoor alleen maar verder toenemen.

Voor de eerste keer trad Bayern dit seizoen met een basisteam aan dat jonger was dan dat van de tegenstander: gemiddeld 26,8 versus 27,1 jaar. In de beginfase probeerden de bezoekers naar openingen te zoeken, maar het eerste gevaar kwam van de zijde van Dortmund. Niklas Süle voorkwam echter dat Pierre-Emerick Aubameyang de score eventueel kon openen. Vier minuten later, in minuut zestien, verdween de brilstand alsnog van het scorebord: Arjen Robben kreeg de bal teruggelegd van James Rodríguez, had ruimte om uit te halen en vond de bovenhoek. De voormalig Oranje-international maakte zijn 93e doelpunt in de Bundesliga en groeide daarmee uit tot all-time Nederlands topscorer in de hoogste Duitse afdeling.

Arjen Robben schiet héérlijk raak?? en en heeft nu van alle Nederlanders de meeste doelpunten gemaakt in de Bundesliga Official. GEFELICITEERD! ???? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 4 november 2017

Dortmund had het lastig, maar na deze fase begon het duel wat meer op en neer te golven en kreeg ook de BVB kansen. Andriy Yarmolenko stuitte op Sven Ulreich en Shinji Kagawa raakte via David Alaba de paal. Aan de andere kant kreeg Robert Lewandowski twee goede kansen, alvorens hij er na 37 minuten alsnog 0-2 van maakte. De Pool scoorde met een balletje achter het standbeen na een lage voorzet van Joshua Kimmich. Een extra smet op de eerste helft van Dortmund was het uitvallen van Sokratis Papastathopoulos; de verdediger moest zich vanwege een blessure laten vervangen door Jeremy Toljan.

In de beginfase van de tweede helft hing er een doelpunt in de lucht, maar die viel niet: Lewandowski kopte op Bürki en Alaba hield Yarmolenko van scoren af. De geelhemden eisten de bal meer op en probeerden er nog het beste van te maken, maar incasseerden halverwege de tweede helft de 0-3. Nadat Lewandowski en Kagawa mogelijkheden hadden laten liggen, viel een voorzet van Alaba zomaar achter Bürki in het doel. In het laatste kwart was de beste kans nog voor Aubameyang, maar hij onderstreepte nog maar eens dat Dortmund simpelweg te slordig was in de afronding. In de 88e minuut werd het dan toch nog 1-3: Marc Bartra krulde fraai raak nadat Bayern de bal niet goed wist uit te verdedigen.