Ontslag van Bilic hangt in de lucht na oorwassing door Liverpool

Het lijkt aannemelijk dat West Ham United na de interlandperiode een nieuwe trainer heeft. Slaven Bilic staat onder grote druk en kreeg zaterdag een nieuwe klap te verwerken, want Liverpool was met 1-4 te sterk voor zijn elftal. Even leken the Hammers na rust terug te komen in de wedstrijd, maar over het geheel was het optreden van de gastheer weinig inspirerend. Liverpool stijgt door de overwinning naar de vijfde plek in de Premier League.

Met vijftien stuks (voor zaterdag) is Liverpool de ploeg die dit seizoen het vaakst doelpunten incasseerde in uitwedstrijden. In het London Stadium van West Ham probeerden the Reds die trend te doorbreken door zelf druk te zetten in de openingsfase. De eerste grote kans was desondanks voor West Ham. André Ayew werd gelanceerd door Manuel Lanzini en stoomde af op de uitgekomen Simon Mignolet, die opgelucht ademhaalde toen de aanvaller de paal trof met zijn inzet. Na die kans kwam West Ham beter in de wedstrijd, maar juist dat resulteerde in de 0-1 van Liverpool.

De bezoekers waren immers dodelijk via een messcherpe counter na een hoekschop van West Ham. Binnen de kortste keren stond Liverpool met drie man tegen één verdediger voor het doel van West Ham en Sadio Mané behield het overzicht. Hij vond Mohamed Salah, voor wie het een koud kunstje was om de aanval af te ronden. De schade werd even daarna nog groter voor de thuisploeg: na een hoekschop kon keeper Joe Hart nog net een eigen doelpunt van Mark Noble voorkomen, maar in de rebound tikte Joël Matip de bal binnen. Het vertrouwen dat West Ham eerder toonde, was nergens meer te bekennen.

Groots speelde Liverpool niet, maar de ploeg van Klopp kreeg de zege min of meer aangereikt. In de tweede helft toonde West Ham meer strijdlust en vond het ook de aansluiting, maar het feestje was van zeer korte duur. Eerst was het Lanzini die een lange bal kreeg van Ayew, de zwak verdedigende Joe Gomez aftroefde en Simon Mignolet verschalkte; nog geen zestig seconden later bracht Alex Oxlade-Chamberlain de marge weer terug tot twee. Roberto Firmino draaide goed open en vond the Ox, die Hart vond met zijn eerste inzet. In de rebound was het alsnog raak voor Oxlade-Chamberlain.

Daarmee was de gifbeker voor West Ham nog niet leeg. Een kwartier voor tijd vergrootte Salah de misère van the Hammers op aangeven van Mané: de Egyptenaar nam de bal in het strafschopgebied aan na een fraaie pass van zijn ploeggenoot en volleerde met precisie in de verre hoek. Supporters van West Ham zochten in de slotfase massaal de uitgang op, terwijl Liverpool met nog grotere cijfers wilde winnen. De kansen daartoe kwamen er ook, bijvoorbeeld voor Oxlade-Chamberlain, Firmino en Dominic Solanke, maar het bleef bij 1-4.