Late mokerslag voor Fenerbahçe en Janssen; Eto’o scoort twee keer

Fenerbahçe is voor de zevende keer dit seizoen tegen puntverlies aangelopen. Het team van Aykut Koçaman gaf zaterdagavond in de slotfase een 0-1 voorsprong uit handen en speelde zodoende met 1-1 gelijk tegen Osmanlispor. Fenerbahçe staat met zeventien punten op een gedeelde vijfde plaats en heeft negen punten minder dan koploper Galatasaray. Eerder op de zaterdag was Samuel Eto’o goed voor een dubbelslag bij Antalyaspor.

Osmanlispor - Fenerbahçe 1-1

De meegereisde supporters van Fenerbahçe konden al na zeven minuten juichen in Ankara: Giuliano werd op de rand van de zestien aangespeeld door Ozan Tufan, kapte naar zijn rechter en vond met een droog schot de hoek. Fenerbahçe nam die voorsprong mee de kleedkamer in, maar een smet op de eerste helft vormde het uitvallen van Mathieu Valbuena en Mauricio Isla. Osmanlispor verdiende op basis van het veldspel wel een doelpunt, maar Volkan Demirel hield zijn doel schoon. Tót de voorlaatste minuut, want toen maakte Aminu Umar er 1-1 van. Vincent Janssen deed negentig minuten mee en Robin van Persie zat vanwege blessureleed niet in de selectie.

Antalyaspor - Karabükspor 2-1

Antalyspor staat op een teleurstellende dertiende plaats in de Süper Lig, maar persoonlijk maakt Eto’o een prima seizoen door. De aanvaller maakte zaterdag doelpunt nummer vier en vijf in de competitie. Hij opende na vijf minuten de score met een knappe volley en na 65 minuten maakte de aanvoerder er na een goede pass van Maicon 2-1 van, vijf minuten nadat invaller Mustapha Yatabaré Karabükspor aan een gelijke stand had geholpen. Na de 2-1 van Eto’o kreeg Ceyhun Gülselam van Karabükspor de rode kaart en kon Antalyaspor de wedstrijd met elf tegen tien uitspelen.