Atlético Madrid mazzelt na zwak optreden; negatief record Griezmann

Atlético Madrid heeft zaterdag met het nodige geluk gewonnen op bezoek bij Deportivo La Coruña. Een weinig enerverend optreden van de Madrilenen leek te resulteren in een 0-0 gelijkspel, maar in de blessuretijd zorgde Thomas Partey voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Atlético komt daardoor drie punten los van Real Madrid, dat zondag in actie komt tegen Las Palmas. Antoine Griezmann scoorde niet en staat al zeven duels droog: zijn slechtste reeks ooit als speler van Atlético.

Geen enkele club kreeg dit seizoen minder tegendoelpunten in eerste helften dan Atlético: net als bij Barcelona zijn dat er vooralsnog slechts twee. Ook Deportivo kon daar geen verandering in brengen, maar een indrukwekkende eerste helft speelde de ploeg van Diego Simeone niet. Een aantal schoten van Saúl Ñíguez leverden niets op en namens Deportivo was Zakaria Bakkali de gevaarlijkste man in de voorhoede. Schoten op doel waren er van beide kanten niet, maar de thuisploeg was vermoedelijk wel tevreden over het optreden in de eerste helft.

In het tweede bedrijf zorgde Griezmann voor het eerste schot op doel, dat werd gepareerd door keeper Costel Pantilimon. Even later moest de sluitpost ingrijpen na een poging van Nicolás Gaitán. Het was een evenwichtige wedstrijd, die voor de neutrale toeschouwer bepaald geen lust voor het oog was. Een individuele actie leek nodig om het verschil te maken in het Municipal de Riazor. Die kwam er in de blessuretijd: Gabi tikte een vrije trap opzij naar Thomas, die raak krulde in de rechterhoek.