Lukoki wilde vertrekken: ‘Maar ik ben blij dat ik ben gebleven’

Jody Lukoki is bezig aan een uitstekende periode bij Ludogorets. De aanvaller was in de voorbije twee seizoenen niet zeker van een basisplaats, maar van de nieuwe trainer Dimitar Dimitrov krijgt hij het vertrouwen en dat betaalt hij terug. Lukoki was dit seizoen, over alle competities bezien, goed voor vijf doelpunten en zes assists en erkent dat het goed gaat bij de topclub in Bulgarije.

“Het bevalt goed hier. De huidige trainer is belangrijk voor mij geweest. De trainer die we daarvoor hadden (Georgi Dermendzhiev, red.) zei ook dat hij het in mij zag zitten, maar liet dat in de praktijk niet blijken, want ik speelde weinig. Ik viel wel vaak in, maar scoorde nauwelijks. Dimitrov ziet het ook in mij zitten, maar laat mij echt spelen en zijn vertrouwen betaal ik nu terug met doelpunten en assists. Ik hoop zo door te blijven gaan”, aldus de 24-jarige Lukoki in gesprek met Voetbalzone.

De enkelvoudig international van Congo-Kinshasa werd onlangs beloond voor zijn goede ontwikkeling, want eind oktober verlengde hij zijn tot medio 2018 doorlopende contract met twee seizoenen. Lukoki had vorig jaar nauwelijks kunnen bevroeden dat hij nu een verbeterd contract zou kunnen tekenen bij Ludogorets en wilde zelfs weg. “Maar achteraf ben ik blij dat ik ben gebleven. Zo zie je maar dat het in het voetbal snel kan gaan, want in één, twee maanden tijd is mijn situatie compleet veranderd.”

Het volledige interview met Jody Lukoki verschijnt donderdag op onze website.