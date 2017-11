Hasselbaink doet open sollicitatie naar Eredivisie-klus: ‘Heel graag zelfs’

Jimmy Floyd Hasselbaink ziet een trainersklus in de Eredivisie wel zitten. De oud-aanvaller heeft pas sinds september de leiding over Northampton Town in de League One, maar kijkt desondanks al vooruit. "Ik zou wel een keer in de Eredivisie willen werken. Graag zelfs", geeft Hasselbaink zaterdag toe bij Ziggo Sport.

De 23-voudig international van Oranje speelde in Nederland voor Telstar en AZ. Het grootste gedeelte van zijn carrière bracht hij door in het buitenland, bij clubs als Leeds United, Atlético Madrid en Chelsea, maar Hasselbaink heeft veel waardering voor het Nederlandse voetbal. "Ik houd van de Nederlandse scholing. En ik vind dat er heel veel goede trainers komen uit Nederland. Heel veel."

Hasselbaink denkt 'heel veel' te kunnen leren van de Nederlandse scholing, voegt hij daaraan toe. De 45-jarige trainer was eerder actief bij Royal Antwerp, Burton Albion en Queens Park Rangers. Een voorkeur voor een club in Nederland spreekt hij niet uit. "Zou ik een keer in Nederland willen werken? Ja, heel graag. Voor de juiste club. Voor welke? We zullen zien", zegt hij lachend.