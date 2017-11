Umtiti in gesprek bij ‘les Bleus’: ‘Zal hem vertellen naar Barça te komen’

Barcelona nam afgelopen zomer afscheid van Neymar en haalde met Ousmane Dembélé meteen een vervanger in huis. De Catalanen worden echter ook nog steeds in verband gebracht met de komst van Antoine Griezmann en Samuel Umtiti zou er wel wat voor voelen om in het Camp Nou samen te spelen met zijn landgenoot.

De twee zien elkaar aankomende week weer bij les Bleus voor de vriendschappelijke interlands met Wales en Duitsland en Umtiti is van plan om een goed woordje voor Barça te doen: “We hebben bij Atlético Madrid al kunnen zien wat hij kan, hij is een speler van wereldklasse. Als de kans er is om hem aan te trekken zal ik hem vertellen niet te twijfelen en naar Barcelona te komen”, vertelt de verdediger in gesprek met Ara.

Umtiti is aankomende zomer met Frankrijk van de partij op het WK en loopt daar de kans om het Argentinië van ploeggenoot Lionel Messi te treffen: “Ik wil er niet aan denken om hem te moeten verdedigen op het WK. Hij is de beste speler van de wereld, hij maakt het verschil. Of hij nou wel of geen prijzen wint, hij is de beste. Daar valt niet over te discussiëren. Hij stelt nooit teleur.”