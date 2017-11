Onverslaanbaar Celtic breekt na honderd jaar eigen Britse record

Celtic is onverslaanbaar in de Schotse competitie. De ploeg van Brendan Rodgers rekende zaterdagmiddag af met St Johnstone (0-4) en is daardoor al 63 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Daarmee verbreekt Celtic een Brits record dat het sowieso al in handen had: tussen 1915 en 1917 bleef de Schotse topclub 62 competitiewedstrijden zonder nederlaag.

Rodgers staat al achttien maanden aan het roer bij Celtic en verloor nog geen enkele wedstrijd. De laatste club die te sterk was voor the Bhoys in de Schotse Premier League, was uitgerekend St Johnstone op 11 mei 2016. Negen dagen later werd Rodgers aangesteld en onder zijn leiding vonden 62 van de 63 wedstrijden van de recordreeks plaats. Van die 63 duels won Celtic er overigens 56; 7 keer speelde de club gelijk.

Dit seizoen gaat Celtic na twaalf duels aan de leiding met dertig punten. De club heeft nog wel een lange weg te gaan om het record van FCSB te verbreken: in de jaren tachtig bleef de Roemeense grootmacht 104 wedstrijden op rij ongeslagen. De club Lincoln uit Gibraltar slaagde er tussen 2009 en 2014 in om 88 wedstrijden zonder nederlaag te blijven in de competitie.