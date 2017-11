‘Van Geel zei: ‘In andere omstandigheden had hij moeten slagen bij Feyenoord’’

Ruud Vormer is met elf assists, en twee doelpunten, in dertien wedstrijden een van de grote aanjagers bij koploper Club Brugge dit seizoen. De Belgische topclub nam de middenvelder in 2014 over van Feyenoord en prijst zich nog altijd gelukkig dat het er in is geslaagd om Vormer toen te strikken.

“Toen we in de zomer van 2014 met Feyenoord de transfer van Vormer afrondden, sprak hun sportief directeur Martin van Geel, met wie ik een heel goede band onderhoud: ‘Jullie hebben een schitterende zaak gedaan. In andere omstandigheden had Ruud altijd moeten slagen bij Feyenoord’”, herinnert algemeen directeur Vincent Mannaert zich in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Volgens de bestuurder zijn de goede prestaties van Vormer in België deels op het conto te schrijven van Michel Preud’homme: “Ik moet zeggen dat een grote verdienste bij Michel ligt, hij zag meteen in Vormer de box-to-box-speler die Ronald Koeman niet in hem zag bij Feyenoord. Maar wat Ruud dít seizoen doet, is zo mogelijk nog beter.”

Mannaert prijst Vormer ook om zijn instelling onder de nieuwe trainer Ivan Leko: “Ruud heeft éven getwijfeld, en met zijn status had hij het zaakje kunnen laten lopen... Maar Ruud heeft zeer snel de knop omgedraaid en beslist om mee te gaan in het nieuwe verhaal van Ivan. Niet toevallig is de betere vorm van Vormer de hefboom geweest voor de rest van de ploeg.”