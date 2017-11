Valencia toont zich meedogenloos en nadert Barcelona tot op één punt

Valencia heeft zich dit seizoen ontpopt tot de verrassing in LaLiga tot nu toe en Los Che hebben zaterdagmiddag opnieuw laten zien waarom zij deze voetbaljaargang een tegenstander zijn om rekening mee te houden. Ondanks een moeizame eerste helft en felle tegenstand van Leganés wist de ploeg van trainer Marcelino toch met een 3-0 marge aan het langste eind te trekken, waardoor het zich nu op slechts één punt van koploper Barcelona, die nog wel een wedstrijd tegoed heeft, bevindt. Valencia boekte met de zevende overwinning op rij ook nog eens een clubrecord en is na elf wedstrijden nog steeds ongeslagen.

De thuisploeg had dankzij Dani Parejo niet lang nodig om op voorsprong te komen. De middenvelder mocht na nog geen kwartier spelen net buiten de zestien aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal leep onder de muur door. Doordat het leer ook nog eens werd aangeraakt was keeper Iván Cuéllar kansloos. Leganés liet zich in het restant van de eerste helft ook niet onbetuigd en Neto moest ingrijpen na een goede kans voor Javier Eraso. Vlak voor rust was het opnieuw bijna raak voor de bezoekers toen Claudio Beauvue aan mocht leggen en net over schoot.

Na de onderbreking waren de beste kansen echter weer voor Valencia en Gonçalo Guedes zag een schot van binnen de zestien op de paal uiteenspatten. Een kleine twintig minuten voor tijd was de buit toch definitief binnen voor de ploeg uit de sinaasappelstad: Manchester United-huurling Andreas Pereira slingerde de bal vanaf rechts voor het doel, waarna Rodrigo hard raak kopte. Santi Mina bepaalde de eindstand tien minuten later vanaf de penaltystip op 3-0.