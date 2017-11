Mourinho: ‘Instappen bij een club waar Mourinho is vertrokken, is de droom’

Manchester United reist zondag af naar Londen om het op Stamford Bridge op te nemen tegen regerend landskampioen Chelsea. Voor José Mourinho betekent dat een terugkeer bij de club waar hij twee keer onder contract stond en waar anderhalf jaar na zijn ontslag eind 2015 een landstitel werd gevierd. De Portugees gelooft echter dat dat kampioenschap niet enkel op het conto van Antonio Conte valt te schrijven.

“Ik zou bij Manchester United terecht willen komen op het moment dat ik daar vertrek. Waarom? Om een team over te nemen dat gecoacht is door Mourinho… dat is de droom!” vertelt hij in gesprek met L’Équipe. “De prioriteit is altijd hetzelfde en dat is de club waar je werkt ontwikkelen. Behalve als je de mazzel hebt als je een team mag coachen dat er al voor gebouwd is om te winnen. Dat is het perfecte plan.”

Mourinho werkte tussen 2010 en 2013 bij Real Madrid, maar de Koninklijke vierde pas na het vertrek van de Portugees grote Europese successen. De huidige trainer van the Red Devils gelooft echter dat hij daar ook een hand in heeft gehad: “Real Madrid was klaar om te exploderen. Het was vanaf dat moment dat de club echt begon te winnen, zeker tegen Barcelona. Ik zou graag bij Real ingestapt zijn op het moment dat ik daar vertrok.”

“Met dezelfde gedachte ging ik aan de slag bij Manchester United, de uitdaging leek mij interessant. Ik ben daarheen gegaan om iets op te bouwen, om op alle beslissingsniveaus iets in te brengen, om de club te moderniseren en om de club aan te passen aan mijn manier van denken. Ik ben een bouwer, een metselaar van het voetbal”, sluit Mourinho af.