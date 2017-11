‘Bijtekenen bij Ajax zat er niet in, wie doet dat als hij op de bank zit?’

Kenny Tete leek enkele seizoenen geleden nog de nieuwe vaste rechtsback van Ajax te gaan worden, maar in de afgelopen voetbaljaargang kwam de klad erin voor de verdediger. De toenmalige trainer Peter Bosz gaf de voorkeur aan Joël Veltman rechts achterin, waardoor er voor Tete niets anders restte dan een plekje op de bank. Afgelopen zomer koos hij eieren voor zijn geld en vertrok hij naar Olympique Lyon.

“Al vrij snel werd me duidelijk dat het niet goed zat. Bijtekenen zat er niet meer in. Wie gaat er nou bijtekenen terwijl hij op de bank zit?”, blikt Tete, die bij Ajax nog een contract tot medio volgend jaar had, terug in gesprek met ELF Voetbal. “Ik werd volledig over het hoofd gezien. Na de winterstop zat het seizoen er eigenlijk al op. Voor mij was het duidelijk dat ik voor mezelf moest kiezen.”

Tete bleef op advies van zijn moeder hard door trainen, al werd het steeds lastige gemotiveerd te blijven omdat hij vond dat hij in de basis hoorde. De rechtsback weet niet of Bosz worstelde met de beslissing om hem naar de bank te verwijzen: “Het team draaide. Ik denk dat hij er wel uit was wat hij wilde. Eigenlijk ben ik gewoon puur aan de kant gezet”, sluit Tete, die uiteindelijk voor vier miljoen euro de overstap maakte naar Les Gones, af.