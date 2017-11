‘Bij Ajax krijgen zelf opgeleide spelers altijd het voordeel van de twijfel’

PSV trok in de afgelopen jaren vooral de portemonnee om versterkingen binnen te halen, maar als het aan Marcel Brands ligt komt daar in de toekomst verandering in. De eigen jeugdopleiding wordt steeds belangrijker in Eindhoven en de technisch manager van de koploper denkt dat de hele Eredivisie daar van zal profiteren.

“Bij Ajax zit opleiden echt in het DNA. Zelf opgeleide spelers krijgen daar van het eigen publiek altijd het voordeel van de twijfel”, legt de bestuurder uit in gesprek met de Volkskrant. “Bij PSV hoorde je als een jeugdspeler faalde: ‘Nou koop maar een nieuwe’. Maar hoe meer er doorbreken terwijl we goed draaien, hoe meer ook hier het vertrouwen in de eigen kweek groeit.”

PSV blijft ondanks de potentie van de jeugd ook speuren naar versterkingen van buitenaf, al vindt Brands het goed dat trainer Phillip Cocu steeds meer aandacht heeft voor de eigen jeugd. De technisch manager weet echter dat niet alle groeibriljanten uit de opleiding zullen slagen: “Tachtig procent van PSV Onder-19 gaat het betaald voetbal halen, maar een veel kleiner percentage zal in ons eerste basisspeler worden. Het hele Nederlandse profvoetbal profiteert dus.”