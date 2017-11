‘PSV kocht me voor zes à zeven miljoen, ik ben nu het dubbele waard’

Gastón Pereiro is bezig aan zijn derde seizoen bij PSV en de Uruguayaan begint al voorzichtig te dromen van een transfer naar een buitenlandse topcompetitie. Afgelopen zomer was er interesse van onder meer Lazio en leek de club ook open te staan voor een vertrek van de middenvelder. Van een transfer kwam het toen echter niet.

“Vooropgesteld: ik ben oprecht heel blij bij PSV. Ik heb er nog niet met mijn zaakwaarnemer over gesproken, maar als zich in de zomer een mooie kans voordoet ga je daar na drie seizoenen altijd naar luisteren”, legt Pereiro uit aan ELF Voetbal. De middenvelder vindt echter wel dat als het van een vertrek kan komen, beide partijen zich erin moeten kunnen vinden. Anders blijft hij met veel plezier in het Philips Stadion.

Marcel Brands liet eerder al eens optekenen dat Pereiro in zijn ogen meer dan twintig miljoen euro waard is, maar de spelmaker zelf denkt dat dat bedrag aan de hoge kant is: “PSV heeft me gekocht voor zes à zeven miljoen. Ik schat dat ik nu ongeveer het dubbele waard ben. Veertien, vijftien miljoen misschien. PSV is een grote club en als je voor een grote club speelt gaat je waarde automatisch omhoog.”