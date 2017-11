Keizer hult basisopstelling in nevelen: ‘Maar hij is er wel klaar voor’

Siem de Jong keerde afgelopen zomer terug bij Ajax en de middenvelder lijkt na een aanpassingsperiode van een aantal maanden dicht tegen een basisplaats aan te zitten. De Jong was de afgelopen weken vanaf de bank al meerdere malen belangrijk voor de Amsterdammers en Marcel Keizer is blij dat hij de beschikking heeft over de voormalige aanvoerder van Ajax.

“In het begin zag ik een speler die goed was in het positiespel en in de kleine ruimtes, maar wel even moest wennen omdat er in Engeland op een iets andere manier getraind en gespeeld werd. Dat vertelde Siem zelf ook”, legt Keizer uit via de officiële kanalen van zijn club. De Jong was al trefzeker in De Klassieker tegen Feyenoord en zette Ajax vorig weekend tegen Willem II in de slotfase op voorsprong.

Keizer ziet op de training dat De Jong steeds fitter wordt en ook makkelijk het net weet te vinden: “Siem is een goede speler om erbij te hebben. Ook vanwege zijn gedrag. Hij is een oudere speler en voor ons heel belangrijk. Het gaat goed met hem”, gaat de oefenmeester, die niet wil bevestigen of De Jong zondag tegen FC Utrecht aan de aftrap zal verschijnen, verder. “Maar Siem is er wel klaar voor.”