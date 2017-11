‘Daarom koos ik PSG boven Manchester, maar ik wil nog steeds in de PL spelen’

Dani Alves verliet Barcelona vorig jaar na acht succesvolle jaren om zijn loopbaan voort te zetten bij Juventus, maar hield het ondanks een landstitel, winst van de Coppa Italia en een finaleplaats in de Champions League na één seizoen alweer voor gezien in Turijn. De Braziliaan streek vervolgens neer bij Paris Saint-Germain, waar hij zich beter op zijn plek voelt dan bij La Vecchia Signora.

“Het was een combinatie van een aantal factoren. Ik heb veel vrienden bij PSG, mijn partner heeft al eerder in Parijs gewoond en zij houdt van de stad. En de club heeft ook nog eens een enorme ambitie om te evolueren en te groeien”, legt de rechtsback uit in gesprek met Four Four Two. “Natuurlijk werd ik gehypnotiseerd door het idee om opnieuw met Josep Guardiola te werken (Dani Alves stond ook in de belangstelling van Manchester City, red.).”

“Ik werd er door gehypnotiseerd en keek daardoor niet echt om me heen naar de andere opties die op tafel lagen. Toen ik naar Juventus ging, had ik dat besluit al genomen zonder echt om me heen te kijken en dat heeft een aantal mensen die dicht bij me staan geen goed gedaan. Het was niet makkelijk om een vlucht vanuit Turijn te vinden om mijn kinderen in Barcelona te bezoeken en voor mijn partner was het ook moeilijker om werk te vinden. Er lagen in Turijn niet zoveel kansen voor haar.”

“Er waren veel dingen die ik moest overwegen en dat dreef me uiteindelijk naar PSG. Guardiola was de belangrijkste reden dat ik overwoog om voor Manchester City te kiezen. Uiteindelijk lag er een kans om samen te gaan spelen met een aantal goede vrienden bij PSG, in een prachtige stad bij een club met enorm veel potentie”, gaat Dani Alves verder. “Ik weet dat ik een paar positieve dingen aan deze club toe kan voegen die voorbij het voetbal liggen. Op dit moment was het logischer om Parijs te verkiezen boven Manchester, maar ik verberg mijn bewondering voor Pep en mijn wil om in de toekomst in de Premier League te spelen niet.”