Van den Brom geniet van talenten: ‘Hij was in de jeugd niet altijd de beste’

AZ won vorig weekend met 1-2 van sc Heerenveen nadat het in eerste instantie op een 1-0 achterstand was gekomen en Guus Til speelde een hoofdrol in die comeback. De door de Alkmaarders zelf opgeleide middenvelder werkte de nadelige marge met twee treffers eigenhandig weg en maakte zo opnieuw indruk op coach John van den Brom.

“Guus was in de opleiding niet altijd de beste. Hij heeft hard moeten werken om zijn hoofd boven water te houden. Van die bereidheid om te investeren in zichzelf, profiteert hij nu”, vertelt de trainer van AZ in gesprek met de NOS. Naast Til kwam ook Jeremy Helmer in actie tegen Heerenveen.

De twintigjarige middenvelder had het in Friesland lastig tegen de fysiek sterke Denzel Dumfries, maar krijgt zaterdagavond tegen Willem II van Van den Brom de kans om te laten zien dat hij iets geleerd heeft van de wedstrijd tegen Heerenveen: “We hebben veel beelden met hem teruggekeken, alle informatie die hij krijgt moet hij oppakken en hopelijk laat hij het dan weer zien.”

De trainer ziet dat Helmer iedere ochtend om half acht in het krachthonk te vinden is en vindt dat lovenswaardig: “Wij verzamelen om negen uur, maar hij begint uit zichzelf eerder. Dat is niet iets wat wij tegen hem zeggen, hij wil graag beter worden en daarin investeren.” Helmer en Til zijn twee van de laatste exponenten van de succesvolle jeugdopleiding van AZ en Van Den Brom is blij dat hij met jeugdspelers van een dergelijk niveau kan werken: “Je kunt wel jonge spelers door laten stromen, maar als ze de kwaliteit niet hebben, is het niet leuk.”