Ronaldo: ‘Vertrek van Neymar bij Barcelona is vergelijkbaar met dat van mij’

Neymar heeft Barcelona afgelopen zomer achter zich gelaten voor een nieuw avontuur in Frankrijk. 222 miljoen euro telde Paris Saint-Germain voor hem neer. Oud-voetballer Ronaldo ziet gelijkenissen met zijn vertrek bij Barcelona in 1997. “Het vertrek van Neymar bij Barcelona was ongeveer hetzelfde zoals bij mij”, vertelt de oud-international tegenover Veja.

Als speler van Barcelona werd Ronaldo in het jaar 1996 en 1997 FIFA Speler van het Jaar. De contractonderhandelingen met de Spaanse topclub werden geopend, maar Ronaldo vond dat hij niet de waardering krijg die hij verdiende. Inter toonde interesse en betaalde zijn afkoopsom. “Ik vertrok naar de Italiaanse competitie, die veel sterker was dan die van Frankrijk nu. Ik ken de details niet en weet niet hoe er onderhandeld is voor Neymar. Maar misschien heeft het allemaal te maken met problemen met het bestuur van Barcelona, zoals destijds bij mij. Ik zou zo weer vertrekken.”

Ronaldo stopte in 2011 met voetballen en hoopt op korte termijn weer terug te keren in de voetballerij. Het trainersvak ziet hij niet zitten. “Ik zoek een club waar ik team manager kan worden. Het trainersvak stap ik niet in, dat sluit ik compleet uit. Ik kan me niet voorstellen dat ik iedere dag met 25 spelers moet werken die mij vervelen en alles proberen om mij voor de gek te houden.”