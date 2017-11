‘Getergde en gemotiveerde Sneijder snapte oproep Van Dijk niet’

Wesley Sneijder heeft nog altijd geen punt achter zijn interlandloopbaan gezet en bondscoach Dick Advocaat is ook niet van plan om dat voor de 132-voudig Oranje-international te doen. Volgens het Algemeen Dagblad belde de bondscoach van Oranje deze week met de middenvelder van OGC Nice en kreeg hij 'een getergde maar ook gemotiveerde' international aan de lijn.

Het dagblad verzekert dat Sneijder de bondscoach erop wees dat hij er de laatste keer niet bij was 'en pak 'm beet Virgil van Dijk na één clubwedstrijdje in drie maanden wél'. Dat ergerde Sneijder, de man van 132 interlands en zes eindtoernooien. Nu zit hij wel bij de selectie, voor twee feitelijk nietszeggende interlands.

"Sneijder heeft de laatste vier wedstrijden bij Nice weer gespeeld, dus ja... Ik ga niet voor hem beslissen hoe of wanneer het eens eindigt als international. Dat is aan hemzelf", zo benadrukt Advocaat. Arjen Robben zette na de kwalificatiecyclus voor het misgelopen WK in Rusland een punt achter zijn interlandcarrière, maar Sneijder zou zelfs volgend jaar zomer nog willen deelnemen aan een eventuele zomerstage van Oranje.