‘Die had echt nog meer power, nog meer talent dan Lozano en Neres’

Hirving Lozano en David Neres zijn dit seizoen de smaakmaker in de Eredivisie. De aanvallers van respectievelijk PSV en Ajax hebben het op hun heupen deze voetbaljaargang. Lozano is met negen doelpunten topscorer van de Eredivisie en was al bij twaalf doelpunten betrokken, terwijl ook Neres goede cijfers kan overleggen. Meesterscout Piet de Visser durft de twee nog lang niet te vergelijken met oud-PSV’ers Romário en Ronaldo, maar is van mening dat de Mexicaan en Braziliaan een grote toekomst voor zich hebben.

De Visser vindt Neres nog van een minder niveau dan Lozano. "Ze zijn allebei enorm talentvol, maar Lozano is ietsje verder. Hij heeft ook direct de kans gekregen bij PSV. Neres heeft lang moeten wachten op zijn kans”, aldus De Visser tegenover de NOS. “Ik denk dat hij nog meer rendement zou hebben gehad als hij eerder zijn kans had gekregen."

De Visser zegt dat Lozano meer scoringsdrang heeft. “Ik ken hem vanuit de jeugd van Mexico en daar had hij dat als jonge speler ook al. Hij is zeer productief en heeft een enorme drang om goed te zijn, en enorme honger naar doelpunten. Neres heeft dat ook wel, maar dat is een Braziliaan. Dat is toch ietsje anders. Hij is iets speelser”, aldus ontdekker van spelers als David Luiz en Petr Cech.

Door Lozano en Neres gaan de gedachten van De Visser terug naar vroeger, toen Romário en Ronaldo nog voor PSV speelden. Volgens de Visser mogen de PSV’er en Ajacied nog lang niet vergeleken worden met hen. "Romario kwam ook op 22-jarige leeftijd bij PSV, Ronaldo was iets jonger, maar die heb ik ook als 17-jarige gezien en dat vond ik echt een fenomeen. Die had echt nog meer power, nog meer talent dan Lozano en Neres. Op dit moment dan..."