Mourinho: ‘Het is mijn schuld, ik zou elke week om Pogba moeten huilen’

José Mourinho is van mening dat hij meer over de blessures van Manchester United zou moeten klagen om de publieke opinie te beïnvloeden. Hij denkt dat hij daarmee meer aan sympathie zou winnen, al lijkt het weer meer op een spottende uitspraak richting Antonio Conte. Mourinho leek vorige maand al met zijn uitspraak dat managers voortdurend over hun selectieproblemen 'huilen' naar de manager van Chelsea te wijzen.

Manchester United treedt zondag tegen Chelsea aan zonder onder meer Paul Pogba, Michael Carrick en Marouane Fellaini. Ofschoon de club met een volle ziekenboeg kampt, is het team van Mourinho op een tweede stek in de Premier League terug te vinden en presteert men naar behoren in de Champions League. In liefst veertien van de zeventien officiële duels stapte Manchester United als winnaar van het veld.

"Het is mijn schuld", zo legde Mourinho uit waarom Manchester United wellicht niet de credits krijgt die het verdient. "Ik zou elke week moeten huilen om onze blessures en iedereen daaraan moeten herinneren, dag na dag en persconferentie na persconferentie. Dus het is mijn fout, het is mijn beslissing. Het is mijn manier om problemen af te handelen. Het is mijn manier om voetballers die andere voetballers gaan vervangen te motiveren, bij hen respect af te dwingen en ze zelfvertrouwen te geven."

"Maar wellicht zou ik mijn houding moet veranderen. Ik weet dat ik over veel dingen klaag, maar niet over blessures en wellicht zou ik dat moeten doen. Ik denk dat elke andere manager het elke dag over Pogba zou hebben. 'Oh, ik heb geen Pogba'. 'Oh, wanneer heb ik Pogba weer?'. 'Oh, tien wedstrijden zonder Pogba'. 'Oh, de hele groepsfase van de Champions League zonder Pogba'. 'Oh, alle topwedstrijden tegen Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur zonder Pogba'. Ik praat nooit over Pogba. Alleen als jullie naar zijn situatie vragen. Ik zou eigenlijk elke week om Pogba moeten huilen."

"Het is niet alleen Pogba. Het is Pogba, het is Fellaini, het is Carrick, het is Zlatan Ibrahimovic, het is Marcos Rojo... Het is een grote groep spelers. Dus ik denk dat we het heel, heel goed doen." Manchester United heeft vijf punten minder dan Manchester City, dat zondag tegen Arsenal aantreedt.