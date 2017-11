Tottenham maakt indruk tegen Real: ‘Maar zij zijn het beste team in Europa’

Manchester City is het seizoen indrukwekkend van start gegaan. De ploeg van manager Josep Guardiola gaat aan kop in de Premier League met negen overwinningen uit de eerste tien wedstrijden, terwijl the Citizens in de Champions League nog foutloos zijn. Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino vindt City op dit moment het beste team in Europa.

Manchester City was dit seizoen al goed voor 47 doelpunten, een gemiddelde van 3,35 goals per wedstrijd. Tottenham doet het ook niet onaardig en was afgelopen woensdag nog met 3-1 te sterk voor Real Madrid. Desondanks is Pochettino van mening dat City momenteel van een ander niveau is. “Zij doen het ontzettend goed in de Premier League en Champions League, waarin ze ongelofelijke prestaties neerzetten”, aldus de Argentijn op een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. “De uitdaging voor hen is om dit niveau gedurende het gehele seizoen vast te houden. Op dit moment zijn zij het beste team in Europa.”

Hoewel Crystal Palace er belabberd voor staat in de Premier League, verwacht Pochettino het niet makkelijk te gaan krijgen tegen de ploeg van manager Roy Hodgson. “Het gaat zwaar worden”, klinkt het. “Het is altijd om een wedstrijd te spelen wanneer je op woensdag ook al een wedstrijd hebt gespeeld. Zeker ook omdat het resultaat fantastisch was, moeten we er nu weer klaar voor zijn. Crystal Palace is een goed team. Natuurlijk, ze hebben het moeilijk gehad en zijn gewisseld van manager. Maar Roy Hodgson is zeer sterk. We hadden een goede band toen hij bondscoach van Engeland was, zijn team is altijd goed georganiseerd.”

Tottenham Hotspur moet winnen om enigszins in het spoor te blijven van koploper Manchester City. “De uitdaging is om de volledige focus te hebben en de wedstrijd tegen Real Madrid te vergeten. We moeten het duel met Crystal Palace benaderen alsof het een nieuwe finale is. Want na de nederlaag tegen Manchester United, is het voor ons belangrijk om weer te winnen in de Premier League.”