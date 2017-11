‘Het zou mooi zijn als er straks weer een Zweed voor Ajax speelt’

Stefan Petterson behoort nog altijd tot de meest populaire oud-spelers van Ajax. De 54-jarige Zweed is al jarenlang spelersbegeleider, maar gaat vanaf 1 januari aan de slag als teammanager van het nationale elftal van Zweden. Vandaag wordt zijn biografie gepresenteerd in Amsterdam, de stad waar hij nog vaak terugkeert.

Petterson, die tussen 1988 en 1994 voor Ajax uitkwam, gaat graag op De Toekomst koffie drinken met voormalig ploeggenoot en directeur voetbalzaken Marc Overmars. Het gaat dan niet alleen over vroeger, maar ook over talentvolle spelers in Zweden. "Ik houd mijn ogen wel open voor Ajax. Want het zou mooi zijn als er straks weer een Zweed in Amsterdam speelt. Waarom? Omdat ik weet hoe mooi het kan zijn."

Petterson kan zich zijn afscheid in De Meer nog goed herinneren. In een zee van Bengaals vuur liep hij een keurig rondje. "Waarom ik zo populair was? Poeh, ik was een teamspeler. Dat vonden de mensen wel mooi om te zien, denk ik." Petterson werd altijd als te lief gezien, weet hij. "Maar ik ga altijd uit van het goede in de mens. En ik heb in mijn leven geleerd om jezelf niet te veranderen."

In de biografie staat een voorwoord van zijn oude trainer Louis van Gaal. Hij raakte geëmotioneerd toen hij de woorden van Van Gaal las. "Toch wel, ja. Louis had mooie woorden voor mij. Bij Louis weet je het ook zeker dat hij het meent. Anders begint hij niet aan zo'n stukje", besluit hij in het Algemeen Dagblad.