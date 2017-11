Miljoenenaankoop van Ajax erkent: ‘Ik ben nog maar drie jaar verdediger’

Max Wöber maakte afgelopen zomer voor 7,5 miljoen euro de overstap van Rapid Wien naar Ajax. De negentienjarige verdediger heeft zich tamelijk geruisloos in de basis van het team van Marcel Keizer gespeeld en verloor zelfs nog geen officieel duel. In het Algemeen Dagblad doet de Oostenrijks international meteen een onthulling. "Weet je dat ik nog maar drie jaar verdediger ben?"

"Bij Rapid Wien speelde ik in de jeugd altijd als aanvaller. Linksbuiten of spits. Dus als de trainer nog een aanvaller nodig heeft, moet hij het maar zeggen, haha", knipoogt Wöber. "Na een aantal blessures ben ik uiteindelijk achterin terechtgekomen. Daarom heb ik graag de bal. Inschuiven en passen doe ik graag. Dit is ook de belangrijkste reden dat Ajax me afgelopen zomer wilde hebben."

Wöber erkent dat hij nog sterker moet worden in de duels. Hij is onder de indruk van bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, die weliswaar een jaar jonger is maar in de optiek van de Oostenrijker 'echt een beer' is. "Dat zie je toch nergens in Europa? Zo'n jong defensief centrum? Maar dat maakt Ajax ook zo'n bijzondere club."

Wöber had een jaar geleden al voor Ajax kunnen kiezen, maar hij wilde liever in Wenen blijven, in plaats van een seizoen bij Jong Ajax. Het vertrek van Davinson Sánchez naar Engeland, afgelopen zomer, zorgde voor een heel ander perspectief. Het voelt niet als extra druk om min of meer de opvolger van de Colombiaan te zijn. "Ik ben gewoon Max. Sánchez is drie stappen verder. Deze week speelde hij in de Champions League foutloos tegen Real Madrid en Cristiano Ronaldo."