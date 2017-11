‘Ik snap best dat Feyenoord het nu niet fijn vindt om hierheen te komen’

Lex Immers kijkt uit naar de confrontatie tussen ADO Den Haag en Feyenoord, zondag in de Hofstad. De middenvelder, 31 jaar, denkt nog altijd met plezier terug aan zijn periode bij de Rotterdamse club. Het geeft Immers namelijk 'een machtig gevoel'. "Als ik stop met voetbal kan ik zeggen: 'Jongens, luister, ik heb 100 comnpetitiewedstrijden gespeeld voor Feyenoord en 31 goals gemaakt'."

'Een fantastisch moyenne', zo vindt Immers. "Ik ben er trots op dat ik daar drieënhalf jaar heb gespeeld", zo verzekert de middenvelder in het Algemeen Dagblad. Als speler van Feyenoord vond hij het altijd leuk om tegen ADO te spelen, omdat de Haagse club altijd volle bak speelt tegen Ajax en Feyenoord. "Ik snap best dat die jongens het op dit moment niet fijn vinden om naar Den Haag te komen."

Immers weet dat Feyenoord in een moeilijke fase zit. "Maar het is ook weer des Feyenoords om het in één keer om te draaien. Bij AZ speelden ze ineens een fantastische wedstrijd en wonnen ze met 0-4. De individuele kwaliteit is er met scorende jongens als Steven Berghuis en Martin Jörgensen." ADO moet in het begin de toon zetten, zo stelt Immers. "Het stadion zit vol, we willen de mensen wat bieden. Bij ons is er geen druk."

Deze eeuw verloor Feyenoord net zo veel Eredivisie-duels op bezoek bij ADO als dat de ploeg er won: vijf, de rest eindigde onbeslist. ADO kwam in de Eredivisie alleen vaker tot scoren tegen NAC Breda (130 keer) dan tegen Feyenoord (117 keer), daarnaast wonnen de Hagenaars alleen meer Eredivisie-duels van NAC (29) en NEC (24) dan van van Feyenoord (23), zo berekende Opta.