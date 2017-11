‘Gio’: ‘Zijn vorm gaat nog komen, hij is het type speler dat altijd terugkomt’

Giovanni van Bronckhorst verzekert dat hij zijn vertrouwen in Jens Toornstra niet is verloren. De middenvelder van Feyenoord werd in de Champions League in drie van de vier duels buiten de basis gelaten. De enige wedstrijd waarin hij wel mocht starten, in de uitwedstrijd tegen Napoli (3-1), was voor Toornstra na 69 minuten voorbij.

Van Bronckhorst stelt dat het tactische keuzes waren. "Soms speel ik met een ander middenveld", verklaart de oefenmeester van Feyenoord zaterdag in De Telegraaf. Dat Toornstra’s vorm minder is dan in het kampioensjaar bevestigt Van Bronckhorst. "Zijn vorm gaat nog komen. Hij doet er alles voor, werkt hard en hij is het type speler dat altijd terugkomt", benadrukt de coach.

"Na het prachtige seizoen dat hij heeft gehad, is het altijd moeilijk exact hetzelfde te brengen, wéér kampioen te worden én goed te spelen in de Champions League." De 28-jarige Toornstra had afgelopen seizoen in alle competitieduels een aandeel: 31 keer als basiskracht en 3 keer als invaller. Dit seizoen stond de middenvelder in negen van de tien Eredivisie-duels binnen de lijnen; elke keer als basiskracht.