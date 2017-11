‘Ze hopen dat ik de enige Utrechter ben die goed speelt en dat Ajax wint’

Urby Emanuelson staat voor een bijzondere wedstrijd. De middenvelder van FC Utrecht speelt zondagmiddag vanaf 14.30 uur immers tegen Ajax, de club waar hij zeventien jaar lang aan verbonden was. Emanuelson groeide op een of twee kilometer van de ArenA op en al zijn vrienden zijn voor Ajax. "Dus het is ook geen makkelijk duel. Ze gunnen mij het allerbeste, maar hopen wel dat ik de enige Utrechter ben die goed speelt en dat Ajax wint."

Het is voor Emanuelson niet de eerste keer dat hij tegenover Ajax staat. Dat deed de 31-jarige linkspoot eerder met AC Milan, in de Champions League en als invaller. "Nu is de kans groot dat ik mag starten. Ik ga ervan genieten", zo verzekert Emanuelson in gesprek met De Telegraaf. "Als iedereen met de juiste gedachte en instelling het veld ingaat, kunnen wij van elke ploeg in de Eredivisie winnen. Dat gaan we ook van Ajax proberen te doen. Dat wordt niet makkelijk, want Ajax zit in een goede flow."

Emanuelson weet dat de duels met Ajax voor de Utrechtse fans de wedstrijden van het jaar zijn. "Dat merk ik aan alle boodschappen die ik deze week heb gekregen. We willen niets liever dan winnen van Ajax en zullen met het mes tussen de tanden spelen." Emanuelson kijkt uit naar het weerzien met de Ajax-fans; de onderlinge relatie is altijd goed geweest. "Ik reken niet op fluitconcerten. Tenzij ik iemand een doodschop geef of mocht scoren. Dat eerste ben ik niet van plan en dat tweede komt weinig voor."