Carragher spreekt bewondering uit: ‘Hij is de beste aankoop van het seizoen’

Jamie Carragher is van mening dat Mohamed Salah nu al als de beste aankoop van het Premier League-seizoen kan worden gezien. De recordaankoop van Liverpool, die in de zomer voor minimaal 42 miljoen euro van AS Roma overkwam, staat tot dusver op tien treffers in zestien officiële duels. "Hij is de beste aankoop van het seizoen", zo oordeelt de oud-verdediger.

"Van alle transfers in de voorbije zomer, heeft niemand meer impact gehad dan Salah", zo oordeelt oud-Liverpudlian Carragher. "Hij maakte afgelopen week al zijn tiende treffer van het seizoen. Toen ik Salah op de eerste speeldag tegen Watford zag scoren, voelde ik dat het een speler was die vijftien doelpunten kon maken. Dat heb ik zeer zeker onderschat. Hij is hard op weg om 25 keer te scoren."

"De transfersom van minimaal 42 miljoen euro leek risicovol, maar het lijkt erop, net als met Sadio Mané het geval was, dat hij meer waard is dan hij heeft gekost." De 25-jarige Salah maakte tussendoor ook nog drie treffers in evenveel interlands voor Egypte; zo schoot hij zijn vaderland vanaf elf meter naar het WK van volgend jaar in Rusland.