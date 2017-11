De Jong: ‘Hij moet gewoon normaal doen, hij is bijna honderd jaar’

De Graafschap vernederde Jong Ajax vrijdagavond met 0-5. De Doetinchemmers, die met negen tegentreffers de minst gepasseerde defensie van de Jupiler League hebben, staan momenteel op een vijfde plaats. Henk de Jong was na afloop zeer blij met de dikke zege op De Toekomst. "Dat alles wat we getraind hebben eruit komt, dat is geweldig. Een compliment voor mijn geweldige staf. Nu luisteren de spelers nóg meer naar ons."

"Het had ook zomaar 2-8 of 2-9 kunnen zijn." Voor Sjoerd Ars zat het duel er na 57 minuten op. Hij werd vervangen door Anthony van den Hurk en was daar niet blij mee. "Ja, maar die heb ik even bij zijn oren gehad. Hij moet gewoon normaal doen. Hij is bijna honderd jaar, op een gegeven moment moet hij eraf en dan komt er een jonge jongen op", zo legde de coach van De Graafschap bij FOX Sports uit.

De Jong voorziet geen problematische situatie. "Dit kan hij allemaal wel hebben van mij hoor. En weet je wat dan mooi is, dat die bal er na één minuut in ligt. Dan kan ik hem even aankijken", verwees De Jong naar de benutte penalty van Van den Hurk, die ook complimenten van zijn trainer kreeg. "Anthony wordt misschien wel een topspits in Nederland. Alleen hij moet nog even wachten."