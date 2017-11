Hoofdrollen voor Haller, Willems en Moisander; misère Werder duurt voort

Eintracht Frankfurt heeft de sterke reeks in de Bundesliga vrijdagavond uitgebreid. De ploeg van trainer Niko Kovac klopte Werder Bremen met 2-1, dankzij een doelpunt van Sébastien Haller in minuut 89. Inmiddels is Frankfurt al zes officiële duels op rij ongeslagen; de club overnacht als nummer vijf dankzij de driepunter. Werder won geen van de laatste veertien competitiewedstrijden. Zo lang wachtte de club nog nooit op een zege.

Haller vierde zijn winnende doelpunt met Jetro Willems, die 79 minuten op het veld stond en daarna werd gewisseld. De Fransman werd bediend door een afgemeten voorzet van Taleb Tawatha en werd nauwelijks gehinderd door de drie verdedigers om hem heen. Behendig verlengde Haller de bal met zijn voet: hij plaatste de bal in de bovenhoek en liet keeper Jiri Pavlenka verbouwereerd achter.

Tot dat moment leek het duel te eindigen in 1-1 dankzij doelpunten in de eerste helft. Na zestien minuten gaf Willems met een hakje de beslissende pass op Ante Rebic, die de score opende voor Frankfurt met een fraaie krul in de verre hoek. Door toedoen van Niklas Moisander werd het al gauw gelijk: de ex-verdediger van Ajax frommelde de bal met mazzel in het doel na een hoekschop. Werder is nog altijd zonder overwinning en staat voorlaatste, met vijf remises en zes nederlagen als balans.