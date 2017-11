Angstig sc Heerenveen pakt in Rotterdam eerste punt sinds 1 oktober

De krachtmeting tussen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in Rotterdam-West eindigde doelpuntloos en dat was een resultaat waar beide ploegen uiteindelijk vrede mee leken te hebben: 0-0. Voor het team van Jurgen Streppel was het het eerste punt sinds 1 oktober, terwijl de ploeg van Alex Pastoor nu drie opeenvolgende competitieduels ongeslagen is.

In de eerste tien minuten was het spektakel ver te zoeken, maar daarna liet Martin Ödegaard zich gelden. De Noor trok van rechts naar binnen en schoot met links hard en ver voorlangs. Luttele minuten was Heerenveen heel dicht bij een openingstreffer; eerst via Nemanja Mihajlovic en daarna tikte Roy Kortsmit een corner op de lat.

Sparta kreeg vijf minuten later een goede kans op de 1-0. Een voorzet van Loris Brogno werd door Heerenveen-verdediger Nicolai Naess voorlangs zijn eigen goal getikt. Heel erg verheffend was het allemaal niet. Kortsmit tikte een schot van Michel Vlap over en kon tien minuten voor rust met een zweefduik voorkomen dat een kopbal van Daniel Höegh in de 0-1 resulteerde. Ook een schietkans voor Stijn Schaars leverde niets op.

In de tweede helft werd duidelijk dat zowel Sparta als Heerenveen geen zin had om als verliezer van het veld te stappen. Hoewel beide ploegen gebaat waren bij een zege, was de intentie om te winnen nergens zichtbaar, ondanks diverse wissels van Pastoor en Streppel. Vijf minuten voor tijd kon Schaars op de doellijn voorkomen dat Ragnar Ache de 1-0 binnenkopte.