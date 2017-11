Jong Ajax staat koppositie af na complete vernedering in eigen huis

Jong Ajax is niet langer de koploper van de Jupiler League. De ploeg van Michael Reiziger werd vrijdagavond op De Toekomst in het hemd gezet door De Graafschap: 0-5. De bezoekers gaven voetballes aan Jong Ajax en waren met name in de tweede helft op dreef. NEC profiteerde van de nederlaag en eiste zelf de koppositie af, via een 3-1 overwinning op SC Cambuur.

Jong Ajax - De Graafschap 0-5

Na mistasten van verdediger Danilho Doekhi in de lucht zorgde Youssef El Jebli halverwege de eerste helft voor de 0-1. In die fase leek Ajax juist wat beter in de wedstrijd te komen na een zwakke openingsfase. Na het doelpunt wist de thuisploeg niet te imponeren en kwamen er voor De Graafschap kansen op meer. Doelman Filip Bednarek van de bezoekers moest anderzijds wel een paar keer ingrijpen, al wist enkel Noa Lang hem echt op de proef te stellen in de eerste helft. In de tweede helft breidde De Graafschap de marge uit: Sven Nieuwpoort zette doelman Norbert Alblas op het verkeerde been en scoorde uit de draai. Het ging voor Ajax van kwaad naar erger: Anthony van den Hurk (strafschop) en Daryl van Mieghem maakten er 0-3 en 0-4 van. In de blessuretijd werd het door Tim Receveur 0-5; Kaj Sierhuis kreeg zijn tweede geel voor het wegslaan van een bal.

NEC - SC Cambuur 3-1

Waar NEC de voorgaande zes competitieduels allemaal won, wachtte Cambuur al zes wedstrijden op een driepunter. Gezien de vorm en de stand op de ranglijst waren de Nijmegenaren dan ook de favoriet, maar in het eerste halfuur bleek dat niet echt. In de slotfase van de eerste helft kreeg NEC wel goede kansen, bijvoorbeeld via Sven Braken en Steeven Langil, maar het bleef voor rust bij 0-0. Het leken dure missers te worden, want kort na rust tikte Kevin van Kippersluis namens Cambuur binnen. NEC kantelde de wedstrijd echter: Mohamed Rayhi schoot raak in de verre hoek en scoorde even later met een prachtige stiftbal. Langil bepaalde de eindstand.

Telstar - Go Ahead Eagles 3-1

Telstar is bezig aan een sterke reeks en won de voorgaande vier wedstrijden. Het vertrouwen voor de wedstrijd tegen Go Ahead was dus groot en dat bleek ook in de openingsfase, want de thuisploeg zette meteen fel druk. Er kwamen al gauw kansen en een fraaie aanval resulteerde in de 1-0 van Jerdy Schouten. Daar nam Telstar geen genoegen mee, want Go Ahead was kwetsbaar. Van geruime afstand zorgde Mohammed Osman voor de 2-0 en even daarna raakte Telstar de onderkant van de lat. Het overwicht van de Witte Leeuwen bleef groot, maar uit het niets vond Go Ahead via Sam Hendriks de aansluiting. Osman zorgde er met een lepe inzet voor dat de marge weer twee werd: 3-1.

Fortuna Sittard - FC Oss 4-0

Fortuna Sittard-aanvoerder Perr Schuurs (beste talent van de eerste periode) en Sunday Oliseh (beste trainer) werden voorafgaand de wedstrijd in het zonnetje gezet en ontvingen een Bronzen Stier. Fortuna dicteerde het spel in de eerste helft, maar dat resulteerde niet in een voorsprong. Wessel Dammers liet een grote kopkans onbenut en ook Jorrit Smeets was kort voor rust niet gelukkig in de afronding. De bezoekers uit Oss stelden er weinig tegenover in het eerste bedrijf. Na rust kreeg Fortuna alsnog waarnaar het zocht, dankzij een treffer van Lisandro Semedo. Fortuna bleef gevaarlijk en zocht naar de tweede treffer. Het leek maar niet te willen lukken, totdat Stefan Askovski scoorde en kort daarna ook Finn Stokkers. Djibril Dianessy maakte het feest compleet.

Helmond Sport - FC Emmen 3-1

Een prachtige vrije trap van Youri Loen brak de wedstrijd na elf minuten open. De middenvelder krulde de bal feilloos in de kruising en zette Emmen daarmee op voorsprong op bezoek bij de nummer voorlaatst. Helmond wilde de stand zo snel mogelijk gelijk trekken en kreeg daar meerdere kansen toe, voordat het raak was via Arne Naudts. Met een kopbal zorgde hij voor de 1-1. De Noord-Brabanders gingen er in de tweede helft overheen en schreven de drie punten bij. Koud in het veld zorgde Steven Edwards voor de voorsprong en even daarna was hij ook goed voor de 3-1. Namens Helmond Sport trof Jordy Thomassen nog de lat.

FC Dordrecht - FC Den Bosch 0-3

Vijf minuten voor rust kreeg Dordrecht het deksel op de neus. In het eerste halfuur maakten de Schapenkoppen nog een goede indruk en kwam Den Bosch er nauwelijks aan te pas. De Noord-Brabanders scoorden via een goede aanval op meerdere schijven, waarvan Oussama Bouyaghlafen het eindstation was. Dordrecht kwam na rust aanvallend uit de kleedkamer, al kreeg Bouyaghlafen een grote kans om zijn tweede van de avond te maken. Twaalf minuten voor tijd had Robert Mutzers moeten scoren, maar dat deed hij niet en even later besliste Sven Blummel het duel. Tot overmaat van ramp maakte Muhammed Mert in de blessuretijd de 0-3.

Almere City FC - Jong AZ 3-2

Na negen minuten nam Almere reeds de leiding. Gaston Salasiwa benutte een strafschop, na zelf onderuit te zijn gehaald. Vijf minuten later nivelleerde Owen Wijndal na een corner reeds de tussenstand: 1-1. Jong AZ stelde daarna teleur, terwijl Almere City tevergeefs voor rust de 2-1 probeerde te maken. In de tweede helft trok het team van Jack de Gier het duel alsnog naar zich toe. Ezra Walian maakte twintig minuten voor tijd de 2-1, maar Fred Friday strafte in de 78e minuut geklungel in de defensie af. Dennis van der Heijden benutte in de extra tijd een penalty, na een charge op Faris Hammouti.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 1-2

In de eerste 25 minuten hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar daarna sloegen de beloften toe. Jeredy Hilterman schoot van afstand en verraste de iets voor zijn doel staande Ruud Swinkels: 1-0. Dat was tevens de ruststand, daar Jellert van Landschoot de bal enkele minuten voor rust over schoot. Na rust zorgde FC Eindhoven voor de ommekeer. Een voorzet van Maxime Gunst werd door Mart Lieder van dichtbij tegen de touwen geschoven. Elton Kabangu was een kwartier voor tijd niet zelfzuchtig en liet Lieder zijn tweede treffer maken: 1-2.

FC Volendam - Jong PSV

In het eerste bedrijf was FC Volendam weliswaar sterker, maar het overwicht werd niet in doelpunten uitgedrukt. Jong PSV kwam niet verder dan een inzet van Mauro Júnior, die het leer net over mikte. Het was wachten op een Volendamse treffer uit een standaardsituatie of uitbraak en na een klein uur was het zover. Na voorbereidend werk van Nick Doodeman kopte Henny Schilder raak: 1-0. Het team van Dennis Haar zocht nog wel naar een gelijkmaker, maar zonder resultaat. Zodoende kon FC Volendam in november eindelijk de eerste competitiezege van het seizoen vieren.