Olympique Marseille schorst Evra voor onbepaalde tijd na trap aan fan

Patrice Evra is door Olympique Marseille voor onbepaalde tijd geschorst. Dat meldt de Franse club vrijdagavond via de officiële kanalen. De verdediger kreeg het donderdag voor de Europa League-wedstrijd tegen Vitoria Guimarães aan de stok met een fan van de Franse club en deelde hem een trap tegen het hoofd uit. De UEFA klaagde Evra al aan voor gewelddadig gedrag; hij werd voorlopig al voor één wedstrijd geschorst.

Marseille beraadt zich ook op een sanctie voor Evra, al meldt de club ook dat er sprake was van 'onacceptabel gedrag van een handvol provocateurs die bijzonder haatdragende beledigingen hebben geuit richting de speler'. De club neemt het de 'supporters' kwalijk dat ze zich zo hebben gedragen voorafgaand een belangrijke Europese wedstrijd. Desondanks hoort een 'professionele en ervaren' speler als Evra niet op zo'n wijze te reageren, voegt de club daaraan toe. Voordat Marseille bepaalt welke straf hij krijgt, wil de club eerst spreken met Evra.

Het onderzoek van de club is nog gaande. L'OM kondigt aan alle juridische middelen te zullen toepassen om veldbetreders en de personen die Evra hebben beledigd te bestraffen. Het incident gebeurde tijdens de warming-up voor de wedstrijd. De mandekker onderhoudt de laatste weken geen goede relatie meer met de supporters. Het feit dat hij elke maandag een grappige video op sociale media maakt, ongeacht het resultaat van zijn club, valt niet in goede aarde, evenals zijn matige spel in de sporadische speelminuten die hij krijgt.