Overtuigend Galatasaray boekt grootste thuiszege in negen maanden

Galatasaray heeft vrijdag op overtuigende wijze afgerekend met Gençlerbirligi. De koploper van de Süper Lig had al twee wedstrijden op rij niet gewonnen, maar boekte een 5-1 zege op de laagvlieger. Galatasaray, dat de grootste thuiszege boekte sinds de 6-0 tegen Akhisar Belediyespor op 28 januari, slaat dankzij de zege een gat van zes punten met Medipol Basaksehir. De concurrent komt zondag in actie.

Met zijn eerste doelpunt voor Galatasaray opende Mariano de score in de zevende minuut. De van Sevilla overgekomen rechtsback werd bediend door Bafétimbi Gomis, die de bal buiten het strafschopgebied controleerde en zijn ploeggenoot in kansrijke positie aanspeelde: 1-0. Halverwege de eerste helft moest Fernando Muslera een knappe redding leveren om Galatasaray op voorsprong te houden; even later kopte Maicon namens de thuisploeg op de lat. Vlak voor rust verscheen de Braziliaan alsnog op het scoreformulier, want hij knikte raak op aangeven van Younès Belhanda.

Vlak na de onderbreking breidde Galatasaray de marge verder uit. Opnieuw kwam de beslissende pass van Belhanda en ditmaal stond Gomis op de juiste plek om af te ronden. De spits liet even daarna een goede kans op de vierde treffer onbenut, maar die kwam er alsnog door toedoen van Tolga Cigerci. Eren Derdiyok dribbelde langs verdedigers van Gençlerbirligi en vond Tolga in het zestienmetergebied: 4-0. Een penalty van Gomis betekende negen minuten voor tijd de 5-0; namens de bezoekers deed Aleksandar Scekic wat terug met een fraaie kopbal.