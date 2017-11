‘UEFA komt met ’kriegserkläring‘ aan FIFA en wil eigen WK organiseren’

De UEFA heeft volgens BILD plannen om een eigen WK te organiseren. Daarmee wil het wereldvoetbalbond FIFA dwarsbomen, want de Duitse krant spreekt van een kriegserkläring, oftewel: een oorlogsverklaring. Het plan van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zou zijn om een wereldkampioenschap te organiseren met een klein deelnemersveld.

Het zou volgens BILD gaan om een WK met acht deelnemende landen. Het toernooi moet ieder oneven jaar afgewerkt worden. Mocht het plan daadwerkelijk worden doorgedrukt, dan worden de eerste kwalificatiewedstrijden in het najaar van 2020 gespeeld. De kwalificatiewedstrijden moeten afgewerkt worden in zes speelrondes, tussen september en november.

De voorzitter van de UEFA heeft zijn voorstel al ingediend bij 55 voetbalbonden en zij zouden allemaal willen meewerken met het idee. De opzet ligt in het verlengde van de Nations League, dat na het WK van start gaat. Het uitvoerend comité van de UEFA stemt in december over het voorstel.