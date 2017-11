Keizer: ‘Dat contract is iets tussen hem en Marc Overmars’

Nick Viergever heeft een aflopend contract bij Ajax, maar heeft nog altijd geen nieuwe aanbieding ontvangen. De verdediger heeft de afgelopen weken meermaals laten doorschemeren dat hij waarschijnlijk vertrekt en trainer Marcel Keizer weigerde zich vrijdag op de persconferentie over de situatie uit te spreken.

“Het contract is iets tussen Nick en Marc Overmars. Daar wordt over gesproken”, aldus Keizer. “Ik vind dat hij het op dit moment dusdanig goed doet dat we moeten kijken hoe we dat de komende maanden doen. Dat moet allemaal in overleg, dus daarom kan ik daar niet ja of nee op zeggen”, zei de trainer op de vraag of hij door wil met Viergever of niet.

De voormalig coach van onder meer Jong Ajax voegde daar wel aan toe dat hij de 28-jarige linkspoot van waarde vindt: “Nick is voor ons een prima speler die op twee posities kan spelen: centraal en linksback. Zijn voorkeur is centraal, maar ik vind dat hij ook heel goed linksback kan spelen. Het hangt ook een beetje van de tegenstander af. Ik denk dat hij vanuit een directe tegenstander beter is dan compleet vrij.”

Bayer Leverkusen klopte afgelopen zomer aan voor Viergever, maar de verdediger mocht niet vertrekken van Ajax, ondanks dat zijn contract dus in de zomer van 2018 afloopt. De drievoudig international van het Nederlands elftal speelde tot dusverre 116 wedstrijden voor de Amsterdammers en daarin was hij goed voor acht doelpunten en acht assists. Eerder kwam hij uit voor AZ en Sparta Rotterdam.

Borussia Mönchengladbach

Ajax oefent eind november tegen Borussia Mönchengladbach, zo maakt men vrijdag bekend. De huidige nummer twee van de Eredivisie neemt het op 21 november vanaf 18.30 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen het team van trainer Dieter Hecking, dat momenteel op de zesde plaats staat in de Bundesliga. Voor het duel zijn 12.000 kaarten beschikbaar.