Bosz beseft dat het anders moet: ‘Bayern komt op het juiste moment’

De resultaten van Borussia Dortmund zijn de laatste weken niet om over naar huis te schrijven. Deze week werd op de ommekeer gehoopt in de Champions League, maar opnieuw wist de ploeg van Peter Bosz niet te winnen van APOEL Nicosia (1-1). De druk op de schouders van de trainer neemt toe en dan staat zaterdag ook nog eens de wedstrijd tegen Bayern München voor de deur. Volgens Bosz is het juist misschien wel goed dat der Klassiker op het programma staat.

Voor de laatste interlandperiode had Dortmund een voorsprong van vijf punten op Bayern. Inmiddels is de koppositie overgedragen aan de ploeg van Jupp Heynckes. Van de laatste zes wedstrijden in alle competities won Borussia Dortmund slechts een keer. De Duitse kritieken op Bosz zijn niet mals. Hij zou te aanvallend spelen en geen Plan B hebben. In aanloop naar het duel met Bayern gaf Bosz op de persconferentie aan dat de kritiek voor hem niet nieuw is en dat hij hier al vaker mee te maken heeft gehad. “Dit heb ik in Nederland ook al meegemaakt”, doelt hij op zijn periodes bij Vitesse en Ajax. “Er waren veel vragen over het systeem toen de resultaten uitbleven en we veel doelpunten te verwerken kregen.”

Het enige verschil met zijn tijd in Nederland, is dat destijds de resultaten in de voorbereiding en het begin van het seizoen slecht waren en deze daarna verbeterden, terwijl Dortmund het seizoen ijzersterk startte en daarna ver is teruggevallen. “De eerste weken hebben we natuurlijk ook wel het nodige geluk gehad, we zaten niet op honderd procent. Dat beetje geluk hebben we nu niet. De resultaten zijn anders en tegenstanders zien hoe wij spelen. We moeten het een en ander anders gaan doen”, beseft Bosz, die graag in gesprek gaat met zijn spelers. “De spelers volgen mijn ideeën voor de volle honderd procent. Ik ben natuurlijk geen dictator, ik wissel graag ideeën met de jongens uit.”

Aan de hoge druk is Bosz wel gewend. “Die druk is er altijd bij een club als Dortmund. En als je een paar wedstrijden niet wint, dan wordt die druk alleen maar groter. Dat zal nog erger zijn wanneer je bij Bayern speelt”, aldus Bosz. “Maar die druk is er nou eenmaal en hebben we nodig ook. Maar je moet ervoor zorgen dat je beter presteert onder druk en niet verkrampt. Je zou het haast niet geloven als je ons de laatste weken hebt zien spelen, maar als we winnen, staan we gewoon weer aan kop. Misschien komt Bayern wel op het juiste moment. We kunnen voor de ommekeer zorgen met een overwinning.”