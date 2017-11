Oranje-debuut lonkt: ‘Hij is een jongen die voor de goal altijd scherp is’

Jürgen Locadia moet nog altijd wachten op zijn debuut in het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV zat al vaker bij de definitieve selectie, maar kwam nog nooit binnen de lijnen. Bondscoach Dick Advocaat heeft Locadia opgenomen in de 25-koppige selectie voor de oefenewedstrijden tegen Schotland en Roemenië. Mogelijk maakt hij dan eindelijk zijn eerste minuten in Oranje.

Locadia duikt bij PSV af en toe op in de spitspositie, maar wordt door trainer Phillip Cocu voornamelijk vanaf de flanken gebruikt. Dit seizoen was hij al acht keer trefzeker, met een uitnodiging voor het Nederlands elftal als gevolg. "Over Locadia zijn de meningen heel erg verdeeld”, liet Advocaat vrijdag weten op de persconferentie. “Ik heb hem een jaar meegemaakt als wissel bij PSV, daar was hij een pure spits. Nu speelt hij meer vanaf de zijkant. Ik vind hem wel een echte spits.”

Advocaat heeft Locadia hoog zitten en laat hem mogelijk debuteren in een van de komende twee interlands. "Het is een jongen die voor de goal altijd scherp is, een goed schot heeft en tweebenig is." Op 9 november oefent Nederland tegen Schotland, vijf dagen later staat het duel met Roemenië op het programma. Beide duels werkt Nederland over de grens af.