‘Ik ben in onderhandeling met Ajax, mijn intentie is echt om te blijven’

Frenkie de Jong is een van de grootste talenten op de Nederlandse velden en de jeugdinternational lijkt dicht tegen een basisplaats bij Ajax aan te zitten. In Amsterdam heeft de middenvelder zowel in de Jupiler League als in de Eredivisie en Europa League laten zien dat hij goed kan voetballen en Ajax wil hem dan ook langer binden. De Jong heeft een aanbieding van Ajax op zak en zijn intentie is om bij de club te blijven.

Hoewel De Jong in een goede vorm steekt, kan hij nog niet rekenen op een vaste basisplaats in het team van Marcel Keizer. Het is dringen geblazen op het middenveld van Ajax, maar desondanks heeft De Jong het goed naar zijn zin. “Ik ben in onderhandeling met Ajax over contractverlenging”, aldus De Jong tegenover AT5. “Maar ik laat mijn zaakwaarnemer lekker het werk doen.”

Om veel speelminuten op te doen zou De Jong in januari kunnen kiezen voor een verhuurperiode, maar daar zit hij niet op te wachten. “Verhuren is voor mij geen optie”, aldus de Ajacied. “Mijn intentie is echt om te blijven. Ajax is goed voor jonge spelers, maar er moet natuurlijk wel perspectief zijn om te spelen.”