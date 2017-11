Vrijdag, 3 November 2017

Barcelona stelt komst verdediger voorlopig uit

Arsenal is van plan Jorginho in januari naar Londen te halen. De middenvelder van Napoli heeft echter geen trek in een tussentijdse overstap. (Diverse Italiaanse media)

Barcelona gaat zich in januari niet versterken met de Colombiaanse verdediger Yerry Mina. Er zou een akkoord zijn met Palmeiras over de transfersom van negen miljoen euro, maar waneer hij de overstap maakt, is onbekend. (Diverse Spaanse media)

Zowel Javier Mascherano als Thomas Vermaelen zal Barcelona in januari niet verlaten. Eventuele versterkingen in het hart van de verdediging zullen pas in de zomer van 2018 worden aangetrokken. (Marca)

Liverpool dreigt Emre Can aan het einde van dit seizoen kwijt te raken, daar een akkoord over een nieuw contract ver weg is. De Duits international, veelal gelinkt aan Juventus, is na dit seizoen transfervrij. (Daily Mirror)

Can wordt tevens gelinkt aan een terugkeer naar Bayern M√ľnchen. Trainer Jupp Heynckes is positief over de international, maar wil niets kwijt over het eventueel aantrekken van de middenvelder. (Kicker)