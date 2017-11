Verdediger van FC Dordrecht debuteert in selectie Turkije

Mirca Lucescu heeft de voorselectie van Turkije bekendgemaakt voor de oefenwedstrijden tegen Roemenië (9 november) en Albanië (13 november) en de grootste verrassing in de selectie is Erol Erdal Alkan. De 23-jarige verdediger van FC Dordrecht is voor het eerst opgeroepen en kan zijn interlanddebuut maken.

Alkan werd geboren in Amsterdam, maar heeft ook een Surinaams en Turks paspoort en kwam al uit voor de beloften van De Maansterren. Hij speelt sinds vorig jaar zomer voor FC Dordrecht en kwam sindsdien tot 36 officiële wedstrijden voor de club uit de Jupiler League. Daarin was hij goed voor twee doelpunten.

Alkan speelde eerder voor Hatayspor, Kocaeli Birlik, Elazigspor, Medipol Basaksehir, sc Heerenveen, Ajax en Zeeburgia. De volledige selectie meldt zich komende maandag om 12.00 uur op het trainingscomplex van Turkije om zich voor te bereiden op de twee duels.

De volledige selectie:

Doel: Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (Istanbulspor) en Volkan Babacan (Medipol Basaksehir).

Verdediging: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, Ismail Köybasi (Fenerbahçe), Caglar Söyüncü (SC Freiburg), Erol Erdal Alkan (FC Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Ugur Demirok (Trabzonspor) en Atila Turan (Kayserispor)

Middenveld: Cengiz Ünder (AS Roma), Deniz Türüc (Kayserispor), Emre Mor (Celta de Vigo), Oguzhan Özyakup (Besiktas), Yusuf Yazici, Okay Yokuslu (Trabzonspor), Emre Akbaba (Alanyaspor), Yunus Malli (VfL Wolfsburg), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Kenan Karaman (Hannover 96), Tolga Cigerci en Selçuk Inan (Galatasaray)

Aanval: Cenk Tosun (Besiktas) en Enes Ünal (Levante).