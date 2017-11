‘Het zal het hele jaar een keuze tussen Dolberg en Huntelaar blijven’

Kasper Dolberg werd tegen Willem II als linksbuiten opgesteld, maar kwam niet echt in het stuk voor. Marcel Keizer kreeg in de dagen erna de nodige kritiek vanwege zijn experiment met Dolberg, maar de trainer vindt het desondanks voor herhaling vatbaar, hoewel de Deen tegen FC Utrecht waarschijnlijk niet vanaf links zal beginnen.

“Die kans is niet zo groot”, vertelde Keizer op de persconferentie, twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen de Domstedelingen. Amin Younes is weer ‘honderd procent fit’ en keert waarschijnlijk terug bij de eerste elf, zo gaf Keizer aan. Hij vertelde verder zich geen enkele zorgen te maken over de ontwikkeling van de negentienjarige Dolberg: “Natuurlijk komt hij terug, want het is een goede speler. Het is alleen het juiste moment kiezen om hem terug te brengen in de opstelling.”

“Het zal het hele jaar waarschijnlijk een keuze tussen Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar blijven, want het zijn allebei goede spitsen. Dat vinden wij prima. Huntelaar gaat ook gewoon voor z'n kans. Hij wist van tevoren ook wel dat er afspraken gemaakt zijn toen hij binnen kwam. Hij is belangrijk geweest voor het team op het moment dat we hem nodig hadden. Dat is ook hoe hij het vak beleeft. Daar hebben alle jongens, en niet alleen Dolberg, wat aan”, zo besloot Keizer.

Ajax won overigens 37 van de 47 thuisduels met FC Utrecht in de Eredivisie, maar van de laatste dertien wonnen de Amsterdammers er meer dan de helft niet. Desondanks zullen de Amsterdammers met meer vertrouwen toewerken naar de onderlinge confrontatie, want FC Utrecht heeft slechts één van de laatste zes competitieduels gewonnen en kreeg in die periode meer treffers tegen dan welke ploeg in het huidige Eredivisie-seizoen dan ook.