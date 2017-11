Drie nieuwe namen in Spaanse selectie; bekende namen blijven thuis

Julen Lopetegui heeft de selectie van Spanje voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Costa Rica (11 november) en Rusland (14 november) bekendgemaakt. Suso, Luis Alberto en Alberto Moreno zijn de nieuwe gezichten bij la Furia Roja.

De 23-jarige Suso wordt beloond voor zijn uitstekende ontwikkeling bij AC Milan. De rechtsbuiten staat sinds de winter van 2015 onder contract bij i Rossoneri en is er uitgegroeid tot een dragende speler. Hij kan tegen Costa Rica zijn interlanddebuut maken en datzelfde geldt voor de twee jaar oudere Luis Alberto.

De aanvaller was dit seizoen in dienst van Lazio in zestien officiële wedstrijden goed voor drie doelpunten en zeven assists en lijkt de vorm uit zijn tijd bij Deportivo la Coruña te hebben hervonden. De 25-jarige Alberto Moreno van Liverpool kwam al wel in actie voor zijn land; hij staat op drie caps. Spelers als Dani Parejo, Javi Martínez, César Azpilicueta, Marcos Alonso, Carlos Soler en Diego Costa ontbreken.

De volledige selectie:

Doel: David de Gea (Manchester United), José Manuel Reina (Napoli) en Kepa Arrizabalaga (Athletic Club).

Verdediging: Sergio Ramos, Nacho Fernández (Real Madrid), Gerard Piqué, Jordi Alba (Barcelona), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Alberto Moreno (Liverpool) en Álvaro Odriozola (Real Sociedad).

Middenveld: Isco, Marco Asensio (Real Madrid), Luis Alberto (Lazio), Sául Níguez (Atlético Madrid), Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Barcelona), Thiago Alcántara (Bayern München), Asier Illarramedi (Real Sociedad), David Silva (Manchester City), Suso (AC Milan), José Callejón (Napoli) en Vitolo (Las Palmas)

Aanval: Iago Aspas (Celta de Vigo), Álvaro Morata (Chelsea) en Rodrigo (Valencia).