Advocaat hakt knoop door: ‘Ik weet al wat ik in Roemenië ga zeggen’

Dick Advocaat staat tot het einde van 2017 onder contract bij de KNVB als bondscoach en dus zijn de oefenwedstrijden tegen Schotland en Roemenië normaal gesproken zijn laatsten als keuzeheer. Maar omdat de voetbalbond nog geen opvolger heeft gevonden, is het niet ondenkbaar dat Advocaat nog langer doorgaat. Zelf heeft hij de knoop al doorgehakt en na het duel met de Roemenen maakt hij zijn besluit bekend.

“Ik heb nog niet gesproken met de KNVB over een eventueel langer verblijf”, zei de Kleine Generaal vrijdag op een persconferentie. “Dat gesprek gaat nog komen, dat lijkt me wel verstandig. Maar ik weet al wat ik in Roemenië ga zeggen. Ik bepaal zelf wat ik doe, niet de KNVB.” Doordat hij aangeeft dat hij al een besluit heeft genomen voordat hij gesproken heeft met de bond, wijst erop dat hij vertrekt.

Advocaat gaf na het ontslag van Ronald Koeman als manager van Everton aan dat hij hem een geschikte kandidaat vindt. “Het is nu aan de KNVB om besluiten te nemen over een bondscoach en technisch directeur. Daar bemoei ik me niet mee. Ze moeten in ieder geval een bondscoach nemen die écht graag wil, dat is heel belangrijk.”