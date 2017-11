Massale steun voor ongelukkige Ajacied: ‘Lief dat Arek Milik aan mij denkt’

Vaclav Cerny raakte in de bekerwedstrijd tegen De Dijk (1-4) zwaar geblesseerd. De Tsjechische buitenspeler liep een gescheurde kruisband op en komt dit seizoen niet meer in actie. De aanvaller baalt enorm van zijn kwetsuur, maar is blij met alle steun die hij tot noch toe heeft mogen ontvangen.