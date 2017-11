Advocaat zag dat Amrabat twijfelde: ‘We moeten talenten eerder monitoren’

Sofyan Amrabat heeft definitief gekozen voor een interlandcarrière bij Marokko, ondanks het feit dat bondscoach Dick Advocaat heeft ingepraat op de rechtsback annex middenvelder van Feyenoord. Vrijdag legt de keuzeheer van het Nederlands elftal uit dat alles uit de kast is getrokken om Amrabat voor Oranje te laten spelen.

"Wij hebben er alles aan gedaan om hem over te halen voor Oranje te kiezen. Ik heb zelf een goed gesprek met hem gehad, ook met zijn zaakwaarnemers. Uiteindelijk moet hij de keuze maken, niet ik. Ik kan niet oordelen of het een wijs besluit is. Ik heb gezegd: 'Ik zou voor het Nederlands elftal kiezen'", aldus Advocaat, opgetekend door Voetbal International.

De bondscoach geeft aan dat Amrabat voor zijn gevoel niet helemaal zeker was van zijn besluit: "Ik had zeker het gevoel dat Amrabat twijfelde. Als je anderhalf uur met die jongen zit met zijn begeleiding erbij, heb je wel het gevoel dat hij twijfelt. Zijn broer (Nordin, red.) heeft hetzelfde gedaan. Ik geloof niet dat iemand het had kunnen omdraaien."

Advocaat zegt dat de KNVB eerder moet handelen wanneer een jongen met een dubbele nationaliteit in potentie een basisspeler van Oranje is: "Wij hebben er als staf alles aan gedaan. Ik vind wel dat we dat soort talenten eerder moeten monitoren. Dat je eerder in contact treedt om te zorgen dat ze eerder een besluit nemen. Je kunt het al vroeg met de familie bespreken."