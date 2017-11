Wijnaldum klopte aan bij Advocaat: ‘Hij zal bij zichzelf te rade moeten gaan'

Georginio Wijnaldum is een zeer gewaardeerde speler bij Liverpool en blinkt daar met enige regelmaat uit. Als speler van het Nederlands elftal komt hij minder sterk uit de verf. Hoe het komt dat het in de Premier League wel lukt en in Oranje niet, is ook voor de middenvelder zelf een grote vraag. Om daar antwoord op de krijgen klopte Wijnaldum aan bij bondscoach Dick Advocaat.

“Wijnaldum vroeg me waarom hij bij Oranje minder speelt dan bij Liverpool. Ik zei: “Dat klopt". Maar hij zal vooral bij zichzelf te rade moeten gaan”, zei Advocaat vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de oefenwedstrijden tegen Schotland en Roemenië. “Hij heeft bij Liverpool een andere rol. Het zou ook kunnen dat ik hem niet goed gebruik. Maar dan hebben we dat alle vier als bondscoach niet goed gedaan.”

Als speler van Liverpool wordt Wijnaldum gezien als een van de beteren binnen Oranje. Toch lijkt hij nog ver van het niveau verwijderd van spelers als Wesley Sneijder en Arjen Robben in hun beste jaren. “Ik denk nog steeds dat wij een elftal kunnen neerzetten dat meedoet om kwalificatie”, aldus Advocaat. “De vedettes zoals Sneijder, Robben en Van Persie zijn er op dit moment niet, maar andere landen laten zien dat je door een goede organisatie tot een goed resultaat kan komen.”